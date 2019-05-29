Sky Sport, Di Lorenzo andrà al Napoli domani l'ufficialità. Il prezzo è di 8 milioni più uno di bonus.
Il Napoli sta chiudendo l'affare per il terzino destro dell'Empoli, Di Lorenzo. Il prezzo del cartellino è di 8 milioni più 1 di bonus. Domani andrà a Napoli per sostenere le visite mediche.Fonte: Sky...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2019 13:36
Il Napoli sta chiudendo l'affare per il terzino destro dell'Empoli, Di Lorenzo. Il prezzo del cartellino è di 8 milioni più 1 di bonus. Domani andrà a Napoli per sostenere le visite mediche.
Fonte: Sky Sport