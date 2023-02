Sentite Corsi: “Ospitare la Fiorentina al Castellani sarebbe un onore. Pronti a dialogare con loro”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha detto questo sull’ipotesi di Fiorentina al Castellani durante i lavori del Franchi al Tirreno: “I rapporti con la Fiorentina sono ottimi. Siamo sereni. Forse i viola non avranno mai bisogno di una società come l’Empoli, ma noi siamo pronti a dialogare per qualsiasi cosa. Castellani? Saremmo onorati ad ospitare la Fiorentina. Ovviamente questo tipo di impegno deve essere concordato con l’amministrazione comunale, che magari potrà dire qualcosa rispetto all’organizzazione delle gare. Probabilmente è un impegno più per loro che per noi. Per quel che ci riguarda bisognerebbe avere un’attenzione particolare al campo da gioco, ma non mi sembra un problema”.

