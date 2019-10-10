Corsi: "Nei giorni scorsi ho rifiutato una ricca offerta per l'Empoli da un imprenditore straniero"

Intervistato da Seriebnews.com il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rivelato di aver ricevuto nei giorni scorsi un’offerta per cedere il club: “L’Empoli è diventato la mia vita e peraltro è pur...

Intervistato da Seriebnews.com il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rivelato di aver ricevuto nei giorni scorsi un’offerta per cedere il club: “L’Empoli è diventato la mia vita e peraltro è pure un club molto appetibile. Qualcuno mi ha consigliato di venderlo e proprio in questi giorni ho avuto delle offerte importanti che sistemerebbero anche i miei nipoti. Ma ho detto no. Si tratta di un imprenditore straniero, ma non posso fare il nome. - continua Corsi parlando della stagione – Salvo il passo falso di sabato scorso l’Empoli sta rispondendo bene alle aspettative anche se 18 giocatori su 25 sono nuovi, ma sono fiducioso perché vedo margini di miglioramento"

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