Corsi: “Favorevole alla Fiorentina al Castellani, sarebbe positivo per Empoli. Rapporti ottimi con i viola”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha così parlato della possibilità di vedere la Fiorentina al Castellani durante i lavori di restyling al Franchi: “Per la città di Empoli la vedo come una cosa positiva accogliere la Fiorentina, mi sembrerebbe assurdo il contrario. Io sono più che favorevole, ma la nostra responsabilità è minima. Ci sono delle problematiche che devono essere affrontate a livello organizzativo. I rapporti con la Fiorentina sono ottimi, il mercato non ha memoria, quindi non ci sarebbero problemi ad avere la società viola come partner dello stadio”.