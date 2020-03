Il patron dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Radio Kiss Kiss del problema Coronavirus in relazione ai campionati. “Riprendere a giocare il 4 o 5 aprile è impossibile – ha dichiarato – servono altri progetti, altre soluzioni, per non farci trovare impreparati. Credo che dal fondo della classifica qualcuno speri in stravolgimenti, ma non sarà così. Euro 2020? Mi sembra impossibile anche quello”.