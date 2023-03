Corsi: “Anche il Castellani deve essere restaurato. È un problema, facciamo la Serie A senza requisiti minimi”

Intervenuto ai microfoni di RTV38, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato anche del problema restyling del Castellani, uno degli stadi candidati ad ospitare la Fiorentina durante i lavori al Franchi: “Non si possono programmare i tempi sulla ristrutturazione dello stadio. Credo ci sarà un bando e da quello si avrà un’idea più chiara sulle tempistiche. Anche per noi è un problema, stiamo facendo la A senza i requisiti minimi. Faremmo lo stadio un pezzo per volta come a Bergamo”. ha concluso Corsi.