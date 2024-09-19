Corsi gongola: "Empoli? Abbiamo battuto due volte la Fiorentina con gli Allievi e con l'U18"

Corsi elogia le giovanili dell'Empoli

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Domenica gli Allievi sono andati a giocare al Viola Park e hanno vinto 3-0. Anche l'Under 18 ha battuto 3-0 la Fiorentina. La Primavera è un po' deboluccia, ma noi giochiamo con i 2007 contro i 2005... Fino ai 2012 siamo di un livello mai così forte e la stagione scorsa abbiamo mandato più di 20 ragazzi nelle nazionali giovanili".

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