Corsi rivela: “Non c’è nulla di concreto per Baldanzi alla Fiorentina. Parisi viola? Chiusa in due giorni”

Fabrizio Corsi ha parlato alla manifestazione “La Matta estate del calcio” condotta da Mario Tenerani. Queste le parole del presidente dell’Empoli: “La trattativa tra noi e la Fiorentina per Parisi si è chiusa in 2 giorni, avevamo fatto il viaggio insieme con Barone per andare a Milano e non mi aveva detto nulla, avevamo parlato solo di gestione della società e di stadio. Baldanzi? Con la Fiorentina non c’è nulla di concreto su di lui, lui ragiona già come un vecchio ed ha grandi margini di miglioramento, abbiamo avuto solo una richiesta di valutazione ma niente di più”

