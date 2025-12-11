Corsi: “Dispiaciuto per la Fiorentina. La paura ti toglie tanto ed è la cosa più difficile da superare”

Il presidente dell’Empoli ha commentato la difficile situazione della Fiorentina, desolatamente ancora ultima in classifica

A margine del pranzo di Natale in casa Empoli, il presidente Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche dell’attuale situazione drammatica in casa Fiorentina: “Sono dispiaciuto, ma non riesco a capire dall’esterno. Per questo non mi addentro. Di sicuro è molto difficile vivere l’ambiente di Firenze con una situazione coì difficoltosa. Ci sono ambienti abituati a lottare per certi traguardi, non Firenze e non la Fiorentina che ha una rosa che sul piano tecnico non ha che spartire con la posizione che ricopre attualmente in classifica. La paura, però, ti toglie tanto. Che è la cosa più difficile da superare”. Lo riporta Tuttomercatoweb.