Corsi scuote Parisi dopo il crack al crociato: "Fabiano speciale, ha la forza per riprendersi tutto”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi esprime vicinanza all’esterno viola dopo il grave infortunio al ginocchio e ne elogia carattere e determinazione

Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di “La Toscana del Futuro” su Radio Bruno Toscana, ha affrontato diversi temi legati alla stagione dell’Empoli, conclusa con una sofferta salvezza conquistata nelle battute finali del campionato di Serie B. Nel corso dell’intervista, però, il presidente azzurro ha dedicato spazio anche a Fabiano Parisi, ex talento cresciuto nel club toscano e oggi in forza alla Fiorentina.

Il numero uno empolese ha voluto mandare un messaggio di sostegno al laterale viola, fermato da una seria lesione al legamento crociato che lo costringerà a restare lontano dai campi per molti mesi. Corsi ha ricordato con affetto il percorso del giocatore, sottolineando non solo le qualità tecniche mostrate durante gli anni a Empoli, ma anche il legame umano costruito all’interno dell’ambiente azzurro.

“Fabiano per noi è stato molto più di un semplice calciatore – ha spiegato Corsi –. È un ragazzo che è cresciuto in casa nostra e che tutti conoscono anche per le sue qualità umane. Quando ho visto le immagini dell’infortunio ho subito temuto il peggio. È una situazione che dispiace, soprattutto per un ragazzo come lui”.

Nonostante il duro stop, il presidente dell’Empoli si è detto convinto che Parisi saprà reagire con forza e determinazione: “Ha grande carattere e sono certo che saprà rialzarsi. Dopo un momento difficile troverà le motivazioni giuste per tornare protagonista, proprio come aveva dimostrato negli ultimi mesi”.