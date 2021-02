Corsi: “Barone è informato sullo stadio di Empoli, mi piacerebbe avere lo stadio in comune con la viola”

Al Pentasport è intervenuto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi:

“Commisso? Abbiamo un rapporto di grande cordialità e simpatia. C’era un clima molto piacevole prima e durante la gara, siamo stati bene. Infrastrutture? Con Joe siamo entrati nell’argomento sullo stadio di Empoli, mi sembrava molto informato sull’argomento da buon manager. Il comune farà un bando che sarà aperto a tutti dando un valore di partenza all’asta. Io non lo so se ci possa essere un interessamento della Fiorentina a riguardo. Sarei molto contento di avere lo stadio in comune con la viola, anche se non penso che la nostra gente ne sarebbe contenta”.

LEGGI ANCHE, IL RETROSCENA: “MALCUIT NON ERA LA PRIMA SCELTA, LA FIORENTINA VOLEVA CONTI, MA E’ SFUMATO PERCHE’…”

V