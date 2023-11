L’Empoli è crollata dopo la vittoria contro la Fiorentina, Corsi: “Siamo arrabbiati, squadra deludente”

A Empoli si respira un’area pesante. A certificarlo sono le parole del presidente Fabrizio Corsi, che intervenuto a Radio Kiss Kiss durante la trasmissione “Radio Goal”, ha sottolineato la propria delusione per quest’ultimo periodo che la squadra azzurra sta vivendo.

“Siamo molto arrabbiati per quanto è accaduto nelle ultime giornate. Si è vista una squadra deludente con Frosinone e Atalanta dopo l’ottima prestazione contro la Fiorentina. Spero di rivedere una squadra diversa in occasione della sfida contro il Napoli. Leggo che il Napoli tornerà alla vittoria domenica contro l’Empoli, ma speriamo di no. Prepareremo questa partita al massimo, cercando di fare il massimo. L’avversario è di quelli impossibili, bisogna ipotizzare una partita perfetta da parte nostra e magari una giornata storta del nostro avversario. Questo vale per il Napoli, l’Inter, il Milan e la Juventus. Di solito si può ipotizzare di perdere e non perdere troppo male.

Col Frosinone è stata una battuta d’arresto meritata, hanno fatto meglio di noi e per un’ora hanno dominato. La gara avrebbe potuto prendere un altro indirizzo perché nei primi venti minuti abbiamo avuto 3 palle gol. Da questa battuta d’arresto noi, i ragazzi, il mister e lo staff potremo prendere spunto per migliorare soprattutto sulla mentalità, sull’approccio e sull’atteggiamento. Ad un certo punto ci siamo un po’ impauriti. È su ciò che stanno lavorando, quando poi questa paura è passata a dieci minuti dalla fine abbiamo creato delle palle gol per pareggiare anche. Sarebbe stato un pareggio immeritato perché il Frosinone ha fatto molto meglio di noi.”

