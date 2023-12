La Fiorentina precisa, nessun incontro tra Corsi e Commisso. Ultimo incontro all’inaugurazione del Viola Park

Arriva la smentita dalla Fiorentina sulla notizia riportata questa mattina da un quotidiano locale su un presunto incontro tra il presidente Rocco Commisso ed il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, non ha alcun fondamento di verità. I due si sarebbero visti per lo stadio di Empoli, che potrebbe essere una delle opzioni per la Fiorentina come sede delle partite della squadra viola in casa la scorsa stagione. Il club viola fa sapere che Commisso è negli USA da settimane e l’unica volta che ha incontrato Corsi è stata all’inaugurazione del Viola Park l’ 11 ottobre.

L’OPINIONE DI BENEDETTO FERRARA