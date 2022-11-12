"Fiorentina sul piede di guerra, società come Empoli e Inter possono indebitarsi e non pagare tasse"

La battaglia della Fiorentina riguardo i conti in ordine e il pagamento delle tasse non si placa. Ne parla il direttore di Italia 7

Il direttore di Italia 7 Fabrizio Manfredini ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla questione finanziaria tra le società di serie A:

"La Fiorentina lavorerà sull'aspetto burocratico in questi mesi, la società viola è incazzata nera per le tasse, è un campionato falsato ancora una volta se diamo una dilazione di pagamento dell'erario a quelle società che stanno per chiudere bottega, ci sono almeno 8 società fallite e cosi gli si dà possibilità di continuare a indebitarsi. La Fiorentina è sul piede di guerra per questo motivo, vorrebbe aiutare a migliorare il calcio ma se continuiamo a dare la possibilità a squadre come Inter, Juventus, Verona, Sampdoria, Empoli a indebitarsi ancora di più il calcio muore.

La Fiorentina non fa mercato ma paga le tasse regolarmente. Era stata una proroga fino al 16 dicembre e il 16 dicembre verrà data un'altra proroga con un'altra possibilità di dilazione ancora i pagamenti ed aggiungere debiti su debiti. Le società hanno incassato già tutti i diritti televisivi e stanno incassando dagli incassi dello stadio. Comprare i campioni senza pagare le tasse è troppo facile, vi dico che la Fiorentina lavorerà molto su questo aspetto qui"

IL TRAMONTO MERAVIGLIOSO DI FIRENZE, LE FOTO

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