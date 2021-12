Corsi: “Non vediamo l’ora di ospitare la Fiorentina ad Empoli. Se non accade ci rimango male”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha commentato a Radio Bruno della possibilità della Fiorentina di giocare ad Empoli quando lo stadio Franchi sarà inutilizzabile per i lavori di restyling, queste le parole di Corsi:

“Per me sarebbe un grande onore e piacere dare una mano alla Fiorentina, mi dispiacerebbe se non venisse ad Empoli a giocare, anche se il nostro campo è più piccolo rispetto alle esigenze viola. Per noi è un’occasione per rinsaldare dei rapporti che sono cordiali da sempre tra Empoli e Fiorentina, ma questo avviene da 20 anni, dai tempi dei Della Valle. Sarebbe bello anche per noi vedere da vicino qualche partita della Fiorentina da vicino”

