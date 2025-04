Corsi sui fischi del Castellani: “Se qualcuno pensa di vincere la Coppa Italia tifi Fiorentina”

L’Empoli non vince più dal 8 dicembre 2024 e continua la sua serie nera in campionato. Il pareggio 0-0 contro il Cagliari non ha soddisfatto i tifosi, che hanno reagito con fischi, una reazione che ha deluso il presidente Fabrizio Corsi.

“Amareggiato per i fischi” – ha dichiarato Corsi, visibilmente deluso dalla reazione del pubblico. “Non c’è un giocatore che abbia demeritato. È una cosa anomala per Empoli, l’ambiente dovrebbe invece supportare la squadra in un momento così difficile“. Il presidente ha poi aggiunto: “Se qualcuno pensa che possiamo vincere la Coppa Italia, forse dovrebbe tifare Fiorentina, che ha gli strumenti e l’organico per farlo. Chi guarda le altre squadre di provincia, che faticano e devono ricostruire, capisce quello che stiamo vivendo. Siamo visti come un modello e dobbiamo difenderlo, supportando i giocatori con un atteggiamento maturo“.