Empoli sogna e Firenze spera: le due facce del derby. Commisso sarà insieme a Corsi

Il derby è un bivio importante per entrambe le squadre

Il derby tra Empoli e Fiorentina rappresenta un importante bivio per entrambe le squadre. L'Empoli, che ha iniziato la stagione in modo eccellente ed è avanti in classifica di tre punti, cerca di confermarsi come sorpresa del campionato. La squadra di D'Aversa è imbattuta, anche in Coppa Italia, dove ha eliminato il Torino, e punta su un solido 3-4-2-1 per continuare il suo buon momento. La Fiorentina, invece, è alla ricerca di conferme dopo una partenza altalenante e mira a ottenere il primo successo esterno della stagione. I viola, guidati da Italiano, sono reduci da una rimonta contro la Lazio, ma ci sono ancora dubbi sul modulo tattico più adatto alla squadra. Grande attesa anche per l'esordio dal primo minuto di Gudmundsson, che ha brillato nella sua ultima apparizione.

Con uno stadio Castellani quasi esaurito e una forte presenza di tifosi, il match ha un'atmosfera carica, ulteriormente arricchita dalla presenza del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che assisterà alla gara insieme al presidente dell'Empoli, Corsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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