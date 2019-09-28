Corsi: "Bennacer volevo darlo alla Fiorentina, ma lui voleva un club più importante. Rasmussen in difficoltà..."

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato di Fiorentina ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: "Montella? A Empoli lo abbiamo sempre accolto bene, come se fosse a casa sua. Già da rag...

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato di Fiorentina ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: "Montella? A Empoli lo abbiamo sempre accolto bene, come se fosse a casa sua. Già da ragazzo dimostrava grande personalità. Rasmussen? Non mi spiego le difficoltà che sta avendo, ha subito un lutto e dopo per lui è stato tutto più complicato. Bennacer? Pensavamo di darlo alla Fiorentina, ma voleva un club più importante ed ha scelto il Milan".