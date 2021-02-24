Pres. Empoli: "Fiorentina? Quasi impossibile pensare di andare in Europa. Vlahovic, ricordate?"

Le parole del presidente dell'Empoli

"L'Empoli viene visto come un trampolino di lancio - ha detto il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi a Lady Radio -. Gli allenatori? Non li ho azzeccati tutti. A Firenze devo dire che c'è una particolare pressione. Ad oggi è quasi impossibile pensare di andare in Europa. Vlahovic? Un anno fa sembrava un bidone, ricordate? C'è voluto Prandelli per imporlo. Sarri è un allenatore completo, sarà decisivo per la sua prossima squadra. Stadio ad Empoli? Parlato solo in modo scherzoso".

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