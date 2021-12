Corsi: “Qui nessuno ferma per strada i giocatori, per fortuna siamo ad Empoli e non altrove”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Dazn prima della partita contro il Napoli, queste le sue parole:

“Sono tutti interessati ai nostri calciatori? In passato queste situazioni ci hanno portato dei problemi, posso dire che al 99,9% non vendiamo nessuno di questi titolari, per cui poi le voci di mercato speriamo non disturbino la squadra perché si tratta di ragazzi che vedono là il miraggio di eventualmente poter andare in squadre importante e questo potrebbe distrarli dalla realtà settimanale, vogliamo ovattarli da tutto questo. Meno male che essendo ad Empoli nessuno ferma per strada i nostri giocatori chiedendo chissà cosa, per fortuna siamo ad Empoli” conclude Corsi.

