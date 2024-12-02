R. Corsi: "Bove? È stato scioccante, abbiamo contattato subito la Fiorentina per il rinvio"

Il vice presidente dell’Empoli, Rebecca Corsi ha parlato ai canali ufficiali del club azzurro in vista del derby di Coppa Italia contro la Fiorentina:“Stavo guardando la partita alla tv e quanto succe...

Il vice presidente dell’Empoli, Rebecca Corsi ha parlato ai canali ufficiali del club azzurro in vista del derby di Coppa Italia contro la Fiorentina:“Stavo guardando la partita alla tv e quanto successo a Edoardo è stato scioccante. Le immagini delle facce dei calciatori e dell’arbitro sul terreno di gioco davano purtroppo la sensazione che potessimo essere davanti ad un qualcosa di terribile. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno a lui, fortunatamente il ragazzo sta meglio e la cosa fondamentale adesso è solo la sua salute. Ci siamo subito messi in contatto con la Fiorentina per capire la situazione ed esprimere vicinanza, dando la nostra disponibilità per un eventuale rinvio della gara qualora non si fosse potuto giocare. Le condizioni del ragazzo già da questa mattina sono apparse in miglioramento e dopo aver parlato con i dirigenti viola siamo ben felici di aver appreso che la gara di mercoledì si possa giocare come da calendario. Questo significa che Bove sta meglio e il peggio è alle spalle. E questa è la cosa più importante”.

FERRARI: “BOVE HA CONVINTO I RAGAZZI A GIOCARE MERCOLEDÌ, È LUCIDO E CI HA DETTO CHE VUOLE GIOCARE”

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