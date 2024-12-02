Ferrari: "Bove ha convinto i ragazzi a giocare Mercoledì, è lucido e ci ha detto che vuole giocare"

Il dg della Fiorentina Ferrari ha parlato ai microfoni dei media presenti all'ospedale di Careggi dove si era recato per trovare Bove dopo il malore che ha colpito il calciatore in Fiorentina-Inter, q...

Il dg della Fiorentina Ferrari ha parlato ai microfoni dei media presenti all'ospedale di Careggi dove si era recato per trovare Bove dopo il malore che ha colpito il calciatore in Fiorentina-Inter, queste le sue parole:

"Siamo molto più contenti rispetto a ieri e rilassati, ci abbiamo parlato stamattina lo abbiao visto insieme ed è lucido e sveglio con la sua voglia di ridere e scherzare, ci saranno ancora qualche controllo. Il presidente ci ha chiamato tutta la notte, stamattina ha parlato con i genitori del ragazzo, non può parlare con Bove perché è in una stanza dove non si possono usare i telefoni. Bove ha parlato con la squadra e li ha convinti a giocare Mercoledì, sta ricevendo tanto affetto ma lui ci dice che vuole giocare ed uscire, ma credo che abbia capito e stia sentendo tutta la vicinanza nei suoi confronti. Ieri sera a cominciare dai ragazzi dell'Inter non c'è stata società che non ci ha cercato, la cosa bella è che stamattina si è potuto risvegliare cosciente e lucido, è presto per parlare delle conseguenze sulla carriera, ci auguriamo tutti che possa tornare presto."

MALORE BOVE

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-bove-arresto-cardiaco-dovuto-a-una-torsione-di-punta-il-referto-con-cui-e-arrivato-in-ospedale/279123/