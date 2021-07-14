Pres. Empoli: "Zurkowski vuole tornare ad Empoli. Abbiamo un ottimo rapporto con la Fiorentina"

Corsi parla del futuro di Zurkowski ma anche dei rapporti con la Fiorentina

"Zurkowski ci piace - ha detto Fabrizio Corsi presidente dell'Empoli a Radio Bruno -, vuole tornare qui all'Empoli, è disposto anche a fare un sacrificio economico. Da noi può crescere ancora, si è trovato bene, deve ancora maturare. Il rapporto tra la nostra società e la Fiorentina è sempre stato collaborativo".

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