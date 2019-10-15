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T. Corsi: "Stadio e centro sportivo nuovo per migliorare il rendimento? Servono calciatori di qualità e un buon ct"

Queste le parole rilasciate a Lady Radio dall'ex dirigente della Fiorentina Tito Corsi: "Se non ricordo male l'idea di costruire un nuovo stadio a Firenze risale al 1982. Qualcuno disse che l'urgenza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 19:10
T. Corsi: "Stadio e centro sportivo nuovo per migliorare il rendimento? Servono calciatori di qualità e un buon ct" -
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Queste le parole rilasciate a Lady Radio dall'ex dirigente della Fiorentina Tito Corsi: "Se non ricordo male l'idea di costruire un nuovo stadio a Firenze risale al 1982. Qualcuno disse che l'urgenza era invece il centro sportivo ma non se ne fece nulla nemmeno di esso. Stadio e centro sportivo nuovo influiscono nel rendimento tecnico della squadra? Quello che conta in primis è la qualità dei calciatori e la bravura del ct nell'inserirli nel proprio ruolo. Commisso ha tanta voglia e capacità di fare. Lui si vanta per la sua velocità nelle diverse situazioni, ed è vero, vuole fare tutto e subito. Lo ammiro".

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