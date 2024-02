Due giornate di squalifica per Ottaviani: il dirigente viola punito per la lite con il presidente Corsi

Arrivano le decisioni ufficiali del giudice sportivo in merito alle sanzioni da applicare a seguito degli episodi verificatisi nella 25esima giornata. Per quanto riguarda Empoli-Fiorentina, è stato analizzato l’episodio avvenuto durante l’intervallo, dove il team manager della Fiorentina, Simone Ottaviani, avrebbe avuto un diverbio con il presidente Fabrizio Corsi negli spogliatoi. A seguito il comunicato ufficiale della decisione del giudice sportivo:

“SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE per OTTAVIANI Simone (Fiorentina): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, discusso in modo acceso con il Presidente della squadra avversaria, reiterando tale comportamento nonostante l’invito del Direttore di gara a moderare i toni, per avere inoltre rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei collaboratori della Procura federale”.

Soltanto un’ammonizione con diffida per il presidente Corsi: “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria”.

