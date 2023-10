Corsi: “Alla Fiorentina piace Baldanzi ma non ci siamo mai messi seduti. Lui forte come Di Natale”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole:

“Io andavo in Curva Fiesole da bambino e anche da ragazzo, sventolando una bandiera gigantesca. Tutti danno per scontato il risultato di Fiorentina-Empoli, ma noi no. È un’impresa quasi impossibile, però se dico “quasi” vuole dire che ci credo e a volte le imprese riescono. La Fiorentina è forte come Inter e Milan: ha 4-5 campioni che potrebbero giocare nei principali campionati europei, in panchina hanno un allenatore molto bravo. Credo che abbia tutti gli ingredienti per provare a competere per la Champions.

Parisi è un giocatore scafato e non teme i fattori esterni. E questa è una dote che lo porterà a grandi livelli. Faccio i complimenti a Italiano che ha già inciso sul ragazzo e gli ha fatto fare un ulteriore salto di qualità. Non voglio pensare a quando e a chi vendere Baldanzi: abbiamo captato un apprezzamento da parte della Fiorentina ma non ci siamo messi al tavolino. Può crescere ancora e ha un valore paragonabile a Di Natale. I rapporti con la società viola sono buoni e sereni. Non è una trattativa conclusa o saltata che può modificare o rovinare dei rapporti”.

