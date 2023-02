Corsi: “Fiorentina interessata a Parisi. Ma non eravamo pronti, sarebbe stato segnale negativo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Fabrizio Corsi è tornato a parlare anche dell’interesse della Fiorentina per Fabiano Parisi “Un interessamento sul finale di mercato l’anno scorso c’è stato, ma noi non eravamo pronti, il segnale sarebbe stato estremamente negativo per il nostro gruppo e l’argomento si è interrotto. Ora mettiamo al sicuro la stagione, poi penseremo al futuro. Stasera tifo viola, chiaro, se vince poi contro di noi è meno arrabbiata. Sotto l’aspetto tecnico la Fiorentina è più forte e come tale la affronteremo. Dovremo dare qualcosa di più sotto gli aspetti tattico e fisico. Lo stadio? Dare disponibilità mi sembra normale, poi è chiaro che dovrà verificare chi di dovere. A noi non creerebbe assolutamente problemi. Se avessi le risorse di Commisso? Farei tanta confusione… Ricci lo abbiamo venduto a 9 milioni e secondo me ne vale 30, lui, Asllani e Viti li abbiamo ceduti e non sono ancora completi nella loro crescita. Ora vedo Baldanzi e Fazzini come ragazzi di grande prospettiva, ma ancora al 70% delle potenzialità anche fisiche”.