Di Marzio conferma: "Tutto fatto per Kouamé all'Empoli, operazione in prestito secco"

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio conferma quanto già anticipato da più fonti negli ultimi giorni, Kouamé è un giocatore dell'Empoli

Come confermato da Gianluca Di Marzio l'attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé, cambia squadra per il resto della stagione. Il giocatore ivoriano si trasferisce in prestito secco all'Empoli, dove avrà l'opportunità di continuare la sua carriera, cercando più spazio e continuità in un club che punta a consolidare la sua posizione in Serie A.

Il trasferimento arriva dopo una prima parte di stagione in cui Kouamé ha faticato a trovare spazio nella squadra di Raffaele Palladino, con il tecnico che ha preferito affidarsi ad altri attaccanti. Il passaggio all'Empoli, dunque, rappresenta una chance importante per l'ex Genoa, che potrà ritrovare la forma e la fiducia in un ambiente in cui avrà maggiore opportunità di mettersi in mostra.

La Fiorentina, da parte sua, ha accettato di cedere Kouamé senza alcuna opzione per il riscatto, scegliendo quindi un prestito secco per consentire al giocatore di accumulare esperienza. L'Empoli, dal canto suo, si rinforza con un elemento che ha dimostrato il proprio valore in Serie A e che, con maggiore continuità, potrebbe diventare una risorsa preziosa per la seconda metà della stagione.

Di Marzio: “L’Hellas non molla Biraghi, operazione possibile con o senza Faraoni in cambio”

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