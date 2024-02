Corsi attacca Pradè: “Rigore limpidissimo, ho sentito una battuta infelice, quando uno apre bocca…”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Lady Radio il giorno dopo Empoli-Fiorentina, queste le sue parole:

“Una partita che ci soddisfa molto, uno spirito che dobbiamo avere perchè lottiamo per salvarci, il rigore che ci è stato dato è limpidissimo, ho sentito qualche battuta infelice, qualcuno quando apre bocca deve iniziare a pensare a quello che dice ed ai vantaggi che potrebbe avere. Biraghi andava ammonito nel primo tempo. Noi abbiamo avuto delle occasioni e siamo stati premiati. Abbiamo sempre avuto il timore di giocare contro la Fiorentina, l’abbiamo sempre preparata cosi, cerchiamo di avere sempre attenzione e di sfruttare quello che concedono.

I dirigenti viola sono professionisti che cercano di fare il loro meglio, adesso è un periodo negativo, anche a me capita di ricevere critiche ma io vado al bar e parlo con chi fa discorsi a bischero. A Firenze è diverso, c’è una pressione diversa, anche per i calciatori c’è una pressione diversa. Parisi fino a Natale era il beniamino della tifoseria della Fiorentina, poi ha fatto degli errori, davanti ha un giocatore di esperienza e di spessore, credo che questo entusiasmo sia messo sotto pressione, poi bisognerebbe vedere il ragazzo durante la settimana come si allena, noi siamo abituati ad aiutare i ragazzi in difficoltà. Ho venduto Baldanzi perchè spesso un giocatore si può anche svalutare con il passare della stagione, giocando a 40 metri dalla porta non aveva la possibilità di dimostrare il suo valore”

LE PAROLE DI PRADE DOPO EMPOLI-FIORENTINA