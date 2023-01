Baldanzi, il talento di Castelfiorentino che sta incantando. L’Empoli si gode l’esser davanti la Fiorentina

La Repubblica ha parlato di Tommaso Baldanzi, talento classe 2003 dell’Empoli, questo quanto scrive il quotidiano questa mattina:

Due minuti e cambia il mondo. Il tempo di entrare, ricevere un pallone e battere il portiere con un rasoterra di sinistro potente e sorprendente. Quello di Tommaso Baldanzi, 20 anni da compiere, metà dei quali passati nel settore giovanile dell’Empoli. Sinistro naturale, abile col destro, fisico non imponente ma talento da vendere e già in ottica Nazionale maggiore. Quattro gol in dieci partite, l’ultimo decisivo nella vittoria (0-1) contro l’Inter a Milano: è lui l’uomo copertina di una squadra, quella del tecnico Paolo Zanetti, che ha espugnato San Siro e ha chiuso il girone d’andata con 25 punti in campionato, 2 in più della Fiorentina.

«È una cosa sulla quale i nostri tifosi ci ricameranno sopra – ha detto con orgoglio il presidente Fabrizio Corsi dopo il successo – Noi però facciamo un altro campionato. La Fiorentina lo fa per entrare nelle coppe e noi per non retrocedere».

Baldanzi, da Castelfiorentino, è il volto migliore dell’Empoli operaio, sì, ma fino a un certo punto. Club che cresce i propri talenti, grazie alle infrastrutture del centro sportivo Monteboro, alla qualità dei suoi dirigenti e allenatori, e a un ambiente che non mette pressioni intorno ai giovani che impreziosiscono il vivaio toscano. Ne sa qualcosa Antonio Buscè, ex centrocampista degli azzurri e da dieci anni tecnico del settore giovanile. Dagli Esordienti fino alla Primavera con la quale nel 2021 ha conquistato uno Scudetto.

Baldanzi c’era, così come era presente due anni prima nella categoria U16 sempre insieme a Buscè e sempre protagonista di un altro Scudetto vinto dall’Empoli e dal suo gioiello che studia da grande, ammira Dybala e sogna, un giorno, di venire allenato da Klopp. I top club italiani l’hanno già messo nel mirino, a partire dal Napoli. Ma siamo soltanto all’inizio.

