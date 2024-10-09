Fiorentina ad Empoli? Corsi: “Non è arrivata nessuna richiesta ufficiale. Noi spettatori”

Corsi ha commentato la possibilità di vedere la Fiorentina al Castellani

Fabrizio Corsi presidente dell’Empoli ha commentato la possibilità di vedere la Fiorentina sul campo del Castellani in alcune gare della prossima stagione. “Non è arrivata nessuna richiesta ufficiale per adesso. E poi noi siamo spettatori. Capisco che dal punto di vista organizzativo possa essere un peso". Sono presenti anche le parole del sindaco: "Non ha senso parlarne visto che non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ufficiale".

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