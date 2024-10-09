Fiorentina ad Empoli? Corsi: “Non è arrivata nessuna richiesta ufficiale. Noi spettatori”
Corsi ha commentato la possibilità di vedere la Fiorentina al Castellani
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2024 12:11
Fabrizio Corsi presidente dell’Empoli ha commentato la possibilità di vedere la Fiorentina sul campo del Castellani in alcune gare della prossima stagione. “Non è arrivata nessuna richiesta ufficiale per adesso. E poi noi siamo spettatori. Capisco che dal punto di vista organizzativo possa essere un peso". Sono presenti anche le parole del sindaco: "Non ha senso parlarne visto che non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ufficiale".
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