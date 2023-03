Sindaca di Empoli: “Fiorentina al Castellani? Le prime reazioni della città non sono piacevoli. C’è rivalità sentita”

Intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva, Brenda Barnini, sindaca di Empoli, è tornata a parlare della possibilità di vedere la Fiorentina al Castellani durante il restyling del Franchi: “Per ora siamo alle indiscrezioni. Non c’è nulla di ufficiale. Mi aspetto che nei prossimi giorni, il sindaco Nardella decida di convocarmi per discuterne. Gli aspetti critici ci sono. Le città che hanno 2 squadre nello stesso impianto sono quelle grandi. Ovviamente ci dovrebbero essere benefici per noi. Stiamo cercando di facilitare la viabilità allo stadio. Per lo stadio ci sarebbe anche il problema della licenza Uefa. Inoltre anche il nostro stadio avrebbe bisogno di alcuni interventi per rimodernarlo. Stiamo parlando con l’Empoli, per questa questione”.