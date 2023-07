Nardella sul tema Franchi: “Andiamo avanti con tenacia e pazienza. In Italia non è facile fare stadi”

Dario Nardella ha parlato a Palazzo Vecchio in occasione del progetto “360 sfumature di sport” soffermandosi anche sul restyling del Franchi e di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Riforma molto impattante e quindi noi abbiamo pensato di fornire alle società sportive ogni tipo di supporto per ovviare a queste nuove situazioni dopo la riforma. Ci sono molte problematiche soprattutto per le società dilettantistiche. Le società dilettantistiche non possono essere lasciate da solo perchè sono importantissime per i giovani siamo contentissimi di questo nuovo progetto.

Tema Franchi? Anche io leggo tante ricostruzioni noi andiamo avanti con il nostro lavoro con tenacia e pazienza sempre in contatto con il Governo. Non ci fermiamo mai perchè l’obiettivo è ottenere il nostro risultato; fosse facile fare gli stadi in Italia li avremmo in tutte le città, le difficoltà ci sono ma noi andiamo avanti.”

