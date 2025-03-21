Repubblica: "Franchi? La speranza è avere almeno 34mila posti nel 2026. Commisso disposto a partecipare"
Il termine per completare il primo lotto dei lavori del restyling del Franchi resta il 2026, anche se difficilmente per l’agosto, mese del centenario, saranno totalmente finiti tutti i cantieri. La sp...
Il termine per completare il primo lotto dei lavori del restyling del Franchi resta il 2026, anche se difficilmente per l’agosto, mese del centenario, saranno totalmente finiti tutti i cantieri. La speranza resta però quella di festeggiare una data così importante per il club con almeno 34 mila spettatori e un Franchi quasi al massimo della capienza.
Il tutto poi aspettando Rocco Commisso: il presidente della società viola si era dichiarato disposto a partecipare al completamento dell’opera a patto di avere un total control, sia nei lavori che nelle aree commerciali che, soprattutto attraverso una lunga concessione. Lo scrive Repubblica.