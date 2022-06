Nardella: “Restyling Franchi? Vogliamo affidare i lavori entro la seconda metà dell’anno prossimo”

Dario Nardella, sindaco di Firenze e della città metropolitana di Firenze, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sulla vicenda del restyling del Franchi. Ecco le sue parole: “La nostra non è una fiducia campata in aria perché stiamo macinando tappe una dopo l’altra: abbiamo trovato tutte le risorse, ovvero 150 milioni di euro, abbiamo fatto il concorso, abbiamo presentato il progetto preliminare, siamo andati al Ministero e la prima riunione tecnica è andata bene, due settimane fa si è svolta la conferenza dei servizi. Ora l’obiettivo è chiuderla, presentare il progetto delle aree esterne allo stadio e affidare i lavori per la seconda metà dell’anno prossimo”.