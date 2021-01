Nazione, restyling Franchi, c’è già un progetto gratuito: campo rialzato, curve ravvicinate e copertura totale

Due architetti fiorentini hanno ceduto a titolo gratuito al Comune di Firenze un progetto di restyling per il Franchi. Guido Maria Bonatti e l’architetto Massimo Ruffilli hanno voluto contribuire con un segno forte alle parole del sindaco Nardella, per risanare le zone danneggiate dell’impianto. La novità? Il campo verrebbe rialzo per creare sotto delle attività commerciali. Le curve poi verrebbero avvicinate al campo e la copertura totale dell’impianto. Lo stadio avrebbe 10.000 posti in più rispetto a quello attuale. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

