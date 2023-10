Bucchioni duro: “Sentite bestialità su Nzola, lo definiscono bidone. Questa gente fa dei danni alla Fiorentina”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato anche sulle critiche rivolte a Nzola negli ultimi giorni. Ecco le sue parole:

“Su Nzola ho sentito delle bestialità…Accanirsi su un giocatore appena arrivato che deve inserirsi. Non è modo di fare critica e le cose andrebbero spiegate calcisticamente. Dire che Nzola non è un giocatore da Fiorentina, che è un bidone e che era meglio Cabral non è corretto. Possiamo dire che fino a ieri era un lontano parente rispetto a quello di La Spezia ma chi dice che è un bidone sono i primi che gli daranno 8 in pagella giornalisticamente. C’è gente che fa dei danni alla Fiorentina dicendo questo”.

