Enzo Bucchioni, ieri sera vertice Montella-Corvino-Cognigni in attesa delle scelte di Diego Della Valle

Il giornalista Enzo Bucchioni ha dichiarato che ieri sera sono andati a cena: Vincenzo Montella, Panteleo Corvino e Mario Cognigni. L'obbiettivo principale è raggiungere la salvezza. Poi Diego Della V...

A cura di Redazione Labaroviola 18 maggio 2019 17:18

Condividi