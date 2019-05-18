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Enzo Bucchioni, ieri sera vertice Montella-Corvino-Cognigni in attesa delle scelte di Diego Della Valle

Il giornalista Enzo Bucchioni ha dichiarato che ieri sera sono andati a cena: Vincenzo Montella, Panteleo Corvino e Mario Cognigni. L'obbiettivo principale è raggiungere la salvezza. Poi Diego Della V...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2019 17:18
Enzo Bucchioni, ieri sera vertice Montella-Corvino-Cognigni in attesa delle scelte di Diego Della Valle -
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha dichiarato che ieri sera sono andati a cena: Vincenzo Montella, Panteleo Corvino e Mario Cognigni. L'obbiettivo principale è raggiungere la salvezza. Poi Diego Della Valle prendera' delle decisioni per il futuro della società.

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