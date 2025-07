Bucchioni: “Kessié-Fagioli sarebbe coppia straordinaria. Vuole l’Italia, ma è complicato per la Fiorentina”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Kessié verso la Fiorentina? Ho una versione contradditoria ma vediamo come va a finire. E’ stato proposto, c’è anche la Juventus e lui vuole tornare in Italia. Hanno chiamato la Fiorentina perchè c’è Pioli ma per lo stipendio mi pare complicato, soprattutto se verrà rinnovare Kean. Se poi dovesse arrivare, il giocatore dal punto di vista delle qualità è un giocatore straordinario, se parliamo chiaramente del Kessié del Milan. Kessié-Fagioli sarebbe una coppia straordinariamente efficace in mezzo al campo.

Il lavoro di Pioli in queste due amichevoli? In fase di preparazione non puoi giocare due partite a distanza di 24 ore, ma devi portare a un certo livello tutta la rosa. Devi istruire e portare la tua idea di calcio a più giocatori possibili. Mi piace moltissimo Kouadio, il difensore…Oggi con la Carrarese si alza il livello e quindi vedremo le prime linee.

Gli esuberi? In un modo o nell’altro devono andare via dal Viola Park. Non entreranno nel voto del mercato della Fiorentina ma è un contorno importantissimo e Pioli l’ha detto: devi lavorare con 20 giocatori più 4 o 5. In spogliatoio non puoi vedere facce tristi o gente che palra con il procuratore per trovare la soluzione migliore. Quindi questi calciatori devono andare via il prima possibile anche per recuperare un tesoretto dai cartellini.”