Bucchioni rivela: “Ho saputo che dall’arrivo di Nzola e Beltran lavorano per farli giocare insieme”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato sul reparto offensivo Viola con la possibilità di rivedere un attacco Nzola-Beltran come nella vittoria di ieri contro l’Udinese. Ecco le sue parole:

“Ho saputo dalla prima settimana che sono arrivati Nzola e Beltran che stanno lavorando per farli giocare insieme. Sono tranquillo perchè Italiano è un allenatore che lavora continuamente per trovare soluzioni, come ieri con la difesa a 3. Con la difesa passiva, tutti arroccati, il gol prima o poi lo prendi o non riesci a rifarlo; questa invece è una squadra sempre attiva con un’idea di calcio sempre costante ma che può essere presente con soluzioni diverse. L’idea di una squadra che gioca a calcio, un calcio pulito ed equilibrato è presente e per questo dobbiamo essere positivi. Arriveranno anche i gol e bisogna considerare che sono arrivati a Firenze da un mese: la maglia dello Spezia non pesa come quella della Fiorentina. Beltran viene da un’altra situazione ed è un ragazzo giovane, ci sono cose che hanno dei tempi quasi fisiologici.”

