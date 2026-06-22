Bucchioni: "La rivoluzione di Paratici potrebbe iniziare proprio con De Gea, non è sicuro rimanga"

Il noto giornalista ha parlato del portiere viola e del mercato

Ospite del TGR Toscana, l'opinionista Enzo Bucchioni ha delineato gli scenari futuri in casa viola, soffermandosi sull'impatto del nuovo manager: «Le dichiarazioni di Paratici riguardo alla costruzione di un club che sia stabilmente ai vertici sono passate troppo inosservato», ha fatto notare il giornalista, svelando la reale portata del progetto. «Questo significa che il suo compito non si limiterà a rivoluzionare la rosa, ma riguarderà l'intera struttura dirigenziale, per gettare fondamenta robuste e destinate a durare».

Successivamente, il cronista ha analizzato i problemi emersi nell'ultima stagione, evidenziando come la ristrutturazione societaria precederà i colpi sul terreno di gioco: «I dissensi sulla gestione passata derivavano proprio dall'assenza di pilastri organizzativi. Mancavano professionisti dedicati ai vari settori, mentre ora Paratici sta inserendo le figure giuste un tassello alla volta», ha precisato Bucchioni, concentrandosi infine sulle trattative per l'organico. «In un secondo momento si passerà ai correttivi in campo. C'è assoluto bisogno di ali offensive, ed è per questo che si valutano i profili di Koleosho e Cancellieri… Inoltre, aspettiamoci un cambiamento radicale tra i pali, che potrebbe partire proprio da De Gea».