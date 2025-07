Bucchioni: “Kean aspetta offerte sennò valuterebbe già il rinnovo. La Fiorentina prenderà un altro difensore”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Osimhen-Galatasaray bloccata? La notizia di Osimhen riguarda un po’ tutti per fare iniziare il giro di attaccanti. Ora il Galatasaray si butta su Kean? Non lo so quanto sia appetibile il campionato turco per il giocatore. Anche perchè se si trattasse di soldi Kean andrebbe in Arabia dove gliene danno di più.

Kean? In questi giorni probabilmente sta aspettando qualche offerta che lo convinca più di quella della Fiorentina. Altrimenti si sarebbe già messo al tavolo per questa nuova proposta da 4 milioni di euro della Fiorentina. Io non so quale siano le sensazioni del giocatori ma respiro ottimismo che proviene dalle persone che ci parlano. Il calcio però è fatto di robe stranissime e può cambiare da un momento all’altro. Forse ora sei meno prigioniero di Kean, ma finchè non c’è niente di nero su bianco…Ci sarebbe più preoccupazione se alle telefonate non ci fossero risposte o fosse sfuggente, ma non è così.

Dodò? Io sono fermo a quando lui disse che voleva andare via a persone che conosco pure io, ed era primavera. La Fiorentina è chiaro che stia lavorando, e con 2 anni di contratto rimanenti si può andare anche al braccio di ferro, ma la cosa che da’ fastidio è l’incertezza. Bisogna preparare la stagione e c’è bisogno che decidano sennè diventa un handicap per l’allenatore. Lui era convinto di andare al Barcellona ma non pare che interessi agli spagnoli…”

Gruppo solido già a inizio ritiro? Tolto il Napoli, che fa un altro campionato, che è il più avanti di tutti poi c’è la Fiorentina per le certezze che ha. Abbiamo visto cosa ha fatto Pioli al Milan e continuerà quel lavoro. Non mi preoccupo perchè ci sono già 8 giocatori che rappresentano l’intelaiatura della squadra. Arriveranno giocatori migliori di quelli già in rosa ma bisogna avere pazienza, per quello che so io prenderà anche un difensore la Fiorentina. Questo vuol dire che la Fiorentina cambierà modo di giocare rispetto all’anno scorso e probabilmente qualche giocatore non è più adatto.”

Primi giorni di lavoro di Pioli? Dovrà valutare tanti calciatori e lo farà in poco tempo. Il settore tecnico, Pradè e gli altri, devono essere più veloci a collocare gli esuberi. Per qualche situazione forse è meglio regalare cartellini con accordi e evitare prestiti che ti tornano perchè sono zavorre.