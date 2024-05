Bucchioni: “Una Fiorentina normale se lo sarebbe mangiato l’Olympiacos. C’è stato un blocco psicologico”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell’amara sconfitta in finale di Conference League della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“L’esperienza dell’anno scorso non è servita? La Fiorentina non ha giocato, c’è stato un blocco per la paura di sbagliare. Si è acuito quando un paio di occasioni sono state sbagliate e secondo me hanno pensato che anche quella fosse una gara maledetta. Tutto si è sviluppato fino a diventare una montagna da scalare perchè è stato strano vedere la Fiorentina che non sa giocare a calcio e senza un minimo di rabbia. La cosa che fa rabbia, e si è ampiamente capito, è che davanti a te avevi una squadra modesta ed inferiore che una Fiorentina normale se la sarebbe mangiata. Una squadra completamente paralizzata da questo blocco psicologico.

Ranieri ed i cambi? La sostituzione ci stava ma perchè Biraghi non stava quasi più in piedi. Ricordiamo che Ranieri ci ha giocato una vita in quella posizione quindi non è una sorpresa, era una mossa che ci poteva stare. Ranieri ha sbagliato ma è stata un’ingenuità collettiva perchè si sono fermati in 2 o 3, anche in quel momento Milenkovic, che è stato il migliore in campo, pensava a protestare con l’arbitro che si era capito che non avrebbe dato quel fallo e lo si è capito dai gesti che lo faceva.

La Fiorentina ha giocato 161 partite in 3 anni, è la squadra che ha giocato più partite in Italia. Questo non giustifica una partita non giocata come quella di ieri ma neanche buttare via tutto ed insultare.“

Bonaventura? Con tutto il rispetto per l’uomo e per quello che ha fatto a Firenze gli ultimi mesi non sono stati da Bonaventura ma da giocatore qualsiasi e lui non può essere un giocatore qualsiasi. Io faccio fatica a pensare che sarà qui anche l’anno prossimo”

