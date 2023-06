Bucchioni: “Ranieri fa sempre la cosa giusta. Cabral doveva giocare perchè fermo dalla Coppa Italia”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Vittoria di ieri? Estremamente contento della partita di ieri della Fiorentina: c’era da mantenere la concentrazione ed ho visto una squadra viva senza abbassare la guardia.

Cabral a Sassuolo vuol dire Jovic con il West Ham? Secondo me non è un segnale che giocherà Jovic. Italiano penso abbia una tabella con tutti i minutaggi dei giocatori. Non vuol dire nulla che Jovic non ha giocato ieri è che Cabral non avrebbe giocato per 15 giorni, con la sua struttura fisica poi.

Ranieri? Non è mai appariscente e questo mi piace. Zitto zitto fa sempre le cose giuste. Sempre posizionato nel modo giusto e magari rispetto a giocatori più forti fisicamente ha meno amnesie. Contro l’Inter è stato fatto giocare Quarta magari per l’esperienza internazionale.

Castrovilli? Non è stato particolarmente brillante e Mandragora sarà titolare a Praga perchè è il titolarissimo in Conference.

Saponara? Giocatore che conosciamo da 10 anni e con qualità straordinarie. Il suo limite è la continuità: a questa età non gli si può più chiedere se non l’ha mai avuta.”

ECCO LA RICHIESTA DELLO SPEZIA PER NZOLA: FIORENTINA INTERESSATA