Calciomercato.com, servono 10 milioni per Nzola. C’è la Fiorentina, ci prova anche la Roma

M’Bala Nzola sarà uno dei nomi al centro del prossimo calciomercato. Segna tanto (13 gol in campionato) e apre spazi per i compagni di squadra. M’Bala Nzola piace, e tanto, alla Roma che è pronta a entrare nella lotta per arrivare all’attaccante angolano. Ci sarà da battere la concorrenza della Fiorentina e di un folto numero di squadre estere, domani all’Olimpico arriverà anche l’occasione per un primo contatto tra le due dirigenze.

Lo steso portale spiega come per portare a casa l’attaccante servano 10 milioni di euro. Nzola, al momento della firma del rinnovo del contratto con lo Spezia fino al 2026, ha ottenuto un promessa dalla dirigenza ligure: in caso di offerta da 10 milioni di euro allora arriverà il semaforo verde alla cessione. Scrive calciomercato.com