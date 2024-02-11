Belotti: "La Fiorentina è la scelta migliore per il mio futuro, posso migliorare ancora molto"

Ai microfoni di DAZN l'attaccante della Fiorentina Belotti ha commentato a caldo la sua ottima prestazione contro il Frosinone

L'attaccante della Fiorentina Andrea Belotti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Frosinone per 5 a 1, partita in cui l'ex Roma si è reso protagonista con un'ottima prestazione e il gol che ha regalato il vantaggio alla squadra viola.

Queste le sue parole:

"La Fiorentina è un esame importante e la scelta migliore che potessi fare per il futuro della mia carriera, sapevo di poter dare ancora molto al calcio e avevo bisogno di continuità per poterlo dimostrare. Qui a Firenze mi hanno accolto benissimo, i ragazzi sono fantastici e stanno cercando di farmi integrare nel modo migliore. Da parte mia c'è molta voglia di lavorare, mi sono subito messo al servizio della squadra con la mia esperienza e penso che oggi si sia visto. Questa prestazione è un punto di partenza, è stata una dimostrazione soprattutto per me stesso, visto che a Roma, anche per demerito mio, non ho avuto modo di far vedere tutto il mio valore. Ovviamente è presto per dire se questo è il miglior Belotti, spero di continuare così e grazie all'aiuto del mister e dei compagni di poter migliorare ancora tanto."

Sull'Europeo:

"Per me è sempre un'emozione giocare in azzurro, lavorerò fino alla fine del campionato e poi si vedrà se il mister mi convocherà, io sono sempre pronto per giocare con la maglia della nazionale e dare il mio contributo."

LA FIORENTINA RIPARTE DAL 5 A 1 AL FROSINONE

https://www.labaroviola.com/si-riparte-la-fiorentina-e-tornata-frosinone-demolito-al-franchi-finisce-5-1-prima-gioia-per-belotti/239571/