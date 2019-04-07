Fiorentina-Frosinone 0-1, segna Daniele Ciofani e porta in vantaggio i ciociari...

Segna Daniele Ciofani e porta in vantaggio il Frosinone al minuto 84 del secondo tempo. Lafont non ci arriva e subisce il gol. Il Frosinone sale a 23 punti in classifica mentre la Fiorentina rimane a...

Segna Daniele Ciofani e porta in vantaggio il Frosinone al minuto 84 del secondo tempo. Lafont non ci arriva e subisce il gol. Il Frosinone sale a 23 punti in classifica mentre la Fiorentina rimane a quota 39. La partita è finita 1-0 per il Frosinone.