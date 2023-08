Cerofolini si presenta a Frosinone: “Alla Fiorentina ho trovato spazio, voglio continuare a crescere”

Giornata di presentazioni in casa Frosinone dove questo pomeriggio la presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone è stato presentato il portiere Michele Cerofolini. Di seguito le sue parole:

Domenica sarà il tuo turno (vista la squalifica di Turati, ndr). Come affronterai la prossima gara? “Sicuramente la preparerò come ho preparato le altre, allenandomi sul campo con la squadra e preparando la partita studiando bene gli avversari. Nessuna paura in campo, serve determinazione per fare il mio massimo e portare a casa un risultato positivo, con la giusta spensieratezza che ci vuole in queste occasioni.”

Come e perché hai scelto Frosinone? La società scommette molto su di te “La mia scelta è dovuta al fatto che l’anno scorso, a fine campionato, ho avuto tanto spazio e ora volevo continuare il mio percorso di crescita, e a Frosinone ho trovato un ambiente dove mi sembra si possa crescere tanto sotto il punto di vista professionale. Appena mi è stata proposta ho accettato subito questa sfida, carico a mille, perché era giusto ripartire con un progetto e una società come il Frosinone che mi potesse aiutare a proseguire il mio percorso, migliorando sempre di più.”

Cosa ti aspetti dal Frosinone e cosa pensi di dare al Frosinone? “E’ giusto pensare partita per partita, affrontando ogni avversario con l’umiltà che ci contraddistingue, ma anche con la voglia e la determinazione che ho trovato nel gruppo e nella società. Poniamoci obiettivi a breve termine, perché affrontando tutto passo dopo passo, possiamo toglierci belle soddisfazioni. Dal punto di vista personale, io spero di essere chiamato in causa più volte possibile, ognuno di noi vuole giocare. Suderò la maglia fino alla fine.”

A livello di condizione fisica, come ti senti? “La squadra sta molto bene, anche se io sono arrivato da una settimana. La forma fisica si acquisisce partita dopo partita, le prime gare ovviamente non sono come quelle di metà campionato, ma la squadra sta bene. Non abbiamo nessun infortunato, partiamo da una bella forma fisica ma magari per arrivare al top servirà qualche altra partita. Personalmente mi sento molto bene, prima di arrivare ho fatto comunque il ritiro a Firenze dove ho giocato tutte le amichevoli. Arrivo pronto sia fisicamente che mentalmente.”

L’inizio del campionato è abbastanza impegnativo, dato il blasone delle avversarie. In ottica Atalanta, che avversario vi aspettate? “In Serie A non ci sono partite facili, a maggior ragione con le grandi squadre. L’Atalanta è una squadra con giocatori che si contraddistinguono, e che oltre al valore fisico spiccano anche per un elevato valore tecnico. Sono una squadra temibile, ma noi non ci faremo trovare impreparati.” Lo riporta TMW.

