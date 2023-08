TMW, Sottil nel mirino di Frosinone e Monza: i due club lo prenderebbero anche in prestito

Riccardo Sottil non sta sicuramente vivendo un buon momento in maglia viola. Dopo la stagione passata che lo ha visto ai box per gran parte del campionato, l’esterno non è ancora riuscito a mettersi alle spalle l’infortunio e di fatto non è mai stato ancora a disposizione dell’allenatore. La sua permanenza in viola per questo non è del tutto scontata e sul ragazzo iniziano a registrarsi i primi interessamenti di club della massima serie. In particolare, secondo quanto riporta TMW, il nome di Sottil sarebbe sul taccuino di mercato sia del Monza che del Frosinone, che lo prenderebbero volentieri anche a titolo temporaneo.

