Chiesa a fine partita sotto la Fiesole per chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per la sconfitta

Bel gesto di Federico Chiesa a fine partita che, come ha raccontato Dazn, e andato sotto la Curva Fiesole a chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per la sconfitta rimediata sul campo contro il Fro...

Bel gesto di Federico Chiesa a fine partita che, come ha raccontato Dazn, e andato sotto la Curva Fiesole a chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per la sconfitta rimediata sul campo contro il Frosinone. Un bel gesto di umiltà, vicinanza e passione da parte del gioiello di casa viola.