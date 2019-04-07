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Chiesa a fine partita sotto la Fiesole per chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per la sconfitta

Bel gesto di Federico Chiesa a fine partita che, come ha raccontato Dazn, e andato sotto la Curva Fiesole a chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per la sconfitta rimediata sul campo contro il Fro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2019 15:43
Chiesa a fine partita sotto la Fiesole per chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per la sconfitta - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Bel gesto di Federico Chiesa a fine partita che, come ha raccontato Dazn, e andato sotto la Curva Fiesole a chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina per la sconfitta rimediata sul campo contro il Frosinone. Un bel gesto di umiltà, vicinanza e passione da parte del gioiello di casa viola.

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